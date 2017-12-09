Ümraniyespor evinde Balıkesirspor'la berabere kaldı

TFF 1. Lig'de 15. hafta mücadelesinde Bayram Bektaş'ın takımı Ümraniyespor ile Can Cangök'ün çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.

ÜMRANİYESPOR SKORU KORUYAMADI

Ev sahibi Ümraniyespor 35. dakikada İbrahim Akdağ'ın penaltıdan attığı golle öne geçerken ilk devre bu skorla tamamlandı.

53'te Jean-Armel Drole farkı ikiye çıkarttı. Balıkesir'de 67. dakikada Abdulkadir Özgen sahne aldı. 71'de ise Mahatma Otoo skoru eşitledi.

Alınan bu sonucun ardından geçen hafta Ankaragücü'ne yenilen Ümraniyespor 29 puana çıktı ve lider Ankaragücü'nün gerisinde kalmaya devam etti. Balıkesirspor ise 20 puanda kaldı.