Ümraniyespor evinde Karabükspor'a 3 attı

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile Kardemir Karabükspor karşı karşıya geldi. Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor, 3-0'lık skorla kazandı.
Ümraniyespor, 16. dakikada Hüseyin Topbaş'ın kendi kalesine attığı gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 60. dakikada Andreas Vasilogiannis ile fark 2'ye çıktı. Maçın skorunu belirleyen 89. dakikada Emircan Altıntaş attı.
Ümraniyespor, bu galibiyetle birlikte 44 puana yükseldi ve 2. sıradaki Osmanlıspor ile arasındaki farkı 3'e indirdi.
Karabükspor ise eksi 1 puanda kaldı. Ümraniyespor, gelecek hafta Denizlispor'a konuk olacak. Karabükspor ise sahasında Afjet Afyonspor'u ağırlayacak.