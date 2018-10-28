Ümraniyespor geriden gelip kazandı

Spor Toto 1. Lig'n 10. haftasında Ümraniyespor ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ümraniyespor, 2-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor, 45. dakikada Emre Nefiz'in attığı golle ilk yarıyı önde kapattı. Ümraniyespor, 48. dakikada Leandrinho ve 70. dakikada yine Leandrinho ile geri döndü ve evinde maçı kazandı.

Son 4 maçta 3. galibiyetini alan Ümraniyespor, puanını 16'ya yükseltti. Adana Demirspor ise arka arkaya üçüncü yenilgisini aldı ve 16 puanda kaldı.