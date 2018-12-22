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Ümraniyespor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Spor Toto 1. Lig'n 17. haftasında Ümraniyespor, evinde Afyonspor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı.

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Ümraniyespor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında Ümraniyespor, evinde Afyonspor'u Madinda ve Atabey'in golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi Ümraniyespor, 24. dakikada Levy Madinda'nın Afyon ağlarını sarsmasıyla skoru 1-0'a getirdi. 37. dakikada Atabey Çiçek, Ümraniyespor'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Mücadelenin 62. dakikasında Afyonspor'da Yasin Yener, kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi. 68. dakikada Afyonspor'dan Nazmi Candoğan sahneye çıktı ve skoru 2-1'e getiren golü ağlara gönderdi.

Bu gol, aynı zamanda maçın sonucunu belirledi. Ümraniyespor, kazandığı 3 puanla 31 puanla Lig'in 3. sırasında kendine yer buldu. Afyonspor ise, 15 puanla düşme puasında 16. sırada yer aldı.

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