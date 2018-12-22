Ümraniyespor ilk yarıyı galibiyetle kapattı

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Ali Koç'tan muhabire: Çok saçma bir soru

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Ali Koç neden Ersun Yanal'ı getirdiğini anlattı

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1 Göksel Gümüşdağ: Mesut'u transfer etmek isteriz Alman Bild gazetesine konuşan Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "Mesut Özil bize gelmek isterse, onu almak için elimizden geleni yaparız" dedi.

2 Ersun Yanal'ın Koç'a verdiği transfer raporu Başkan Ali Koç ve Comolli'yle bir araya gelen Ersun Yanal, istediği transferleri ve hedeflerini anlattı.

3 Galatasaray Rolando'yu alıyor Portekiz basını, Galatasaray'ın devre arasında deneyimli stoper Rolando'yu transfer edeceğini yazdı.

4 Fenerbahçe'nin hedefindeki stoper Devre arası transfer döneminde savunmaya takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Gremio forması giyen Walter Kannemann'ı kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

5 Beşiktaş'a Ada'dan Lens için teklif geldi Devre arasında transfer yapabilmek için kaynak arayan Beşiktaş, Babel'e takımda tutabilirse Lens için gelen 5 milyon euroluk teklifi kabul edecek.

6 Emenike: Fenerbahçe'ye dönebilirim Fenerbahçe'de oynadığı dönemde performansıyla büyük tepki çeken Emenike, sarı-lacivertli taraftarların kendisini yeniden takımda görmek istediğini ifade etti.

7 Volkan Demirel affedilmezse bırakacak Ersun Yanal'ın göreve gelmesinin ardından af bekleyen Volkan Demirel, aksi bir karar çıkması halinde futbolu bırakacak.

8 Şenol Güneş: Mutlaka kazanmalıyız Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, bu akşam oynayacakları Kasımpaşa maçını kazanarak devre arasına rahat bir şekilde girmek istediklerini ifade etti.

9 Fatih Terim'den İngilizce paylaşım Fatih Terim, Galatasaray'a dönüşünün 1. yıldönümünde Twitter'dan "What can i do sometimes? 1likte (Bazen ne yapabilirim?)" paylaşımında bulundu.