Ümraniyespor, kural hatasıyla hükmen mağlup oldu

Emre Belözoğlu: Mülayim bir insan da diyemem kendim için

Fatih Terim: Sadece üzülmüyorum, utanıyorum da

1 Braga-Beşiktaş maçının ilk 11'leri UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Braga ile karşı karşıya gelecek.

2 Sergen Yalçın 4 maç ceza aldı PFDK, Kasımpaşa karşılaşmasında kırmızı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın'a 4 maç müsabakalardan men cezası verdi.

3 Galatasaray yenilenme çalışması yaptı Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e farklı yenilen Galatasaray'da, Süper Lig'de oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi rejenerasyon çalışması yapıldı.

4 Mehmet Demirkol: Takımın patronu kimse sorumlu odur Devler Ligi'nde sarı-kırmızılıların Real Madrid'e 6-0 mağlup olduğu maçı değerlendiren Mehmet Demirkol, "Galatasaray, etrafında olup bitenlerle bir bağ kuramayan, duyarsız, duygusuz bir takım" dedi.

5 Jailson'a 10 milyon euro veren takım çıktı Brezilya basınında çıkan habere göre Jailson'a Çin'den talip olduğu, sarı-lacivertlilerin ise gelen 10 milyon euroluk teklifi reddettiği ifade edildi.

6 Vedat Muriç'in örnek aldığı yıldız futbolcular Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dünya futbolunun yıldızları Ibrahimovic, Lewandowski ve Cavani'nin çeşitli özelliklerini örnek aldığını ifade etti.

7 Wenger'den Bayern'e yeşil ışık Arsenal'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Wenger, Bayern Münih'i çalıştırabileceğini ifade etti.

8 6 gol yiyen Muslera'nın büyük üzüntüsü Galatasaray'ın bu sezon belki de tek iyi ismi olan Muslera, her şeye rağmen Real Madrid karşısında yenilen 6 gole engel olamadı. Uruguaylı, büyük üzüntü yaşadı.

9 Olcay Şahan: Beşiktaş'ı yenmek istiyoruz Denizlispor forması giyen eski Beşiktaşlı Olcay Şahan, pazar günü siyah-beyazlı takım karşısında galip geleceklerini ifade etti.