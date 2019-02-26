Dangal'a konu olan güreşçi Edirne'de kamp yapıyor

1 Ümraniyespor Türkiye Kupası'nda yarı finalde Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında 0-0 rövanşında, Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

2 Şenol Güneş: İstifa haberleri yalan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, istifa edeceğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve şahsı hakkında algı operasyonu yapıldığını belirtti.

3 Bursasporlu futbolculara psikolojik destek Süper Lig'de küme düşme hattına gerileyen Bursaspor’da oyuncuların mental destek almaları için klinik psikolog Yalçın Kireççi göreve başladı.

4 Mathieu Valbuena: Onurumuz için oynadık Mathieu Valbuena, FB TV'de Beşiktaş maçını değerlendirdi. Fransız futbolcu inanılmaz bir geri dönüşe imza attıklarını belirtti ve "Onurumuz, gururumuz için oynadık." dedi.

5 Galatasaray'dan TFF'ye Erzurumspor maçı başvurusu Galatasaray, 3 Mart Pazar akşamı 19.00'da oynanacak BB Erzurumspor maçının öğlen saatlerinde oynanması için TFF'ye başvuru yaptı. Metorolojiye göre pazar akşamı Erzurum'da hava eksi 12 derece olacak.

6 Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi dünya basınında Dünyanın önemli spor gazeteleri, 3-3 sona eren Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini manşetlerine taşıdı. İngiliz BBC Sport, "Fenerbahçe, Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi" dedi.

7 Taraftar tepkisi Diagne'yi depresyona soktu Galatasaray'da Akhisarspor maçı kadrosunda yer almayan Diagne'nin sakat olmadığı, psikolojik olarak kendini iyi hissetmediği için oynamak istemediği ifade edildi.

8 Volkan Demirel'in gol sevinci Hasan Ali Kaldırım'ın attığı golde büyük bir sevinç yaşayan Volkan Demirel, yaptığı hareketlerle siyah-beyazlı taraftarları çıldırttı.

9 Demirkol: Sahada iyi insan değil iyi futbolcu olacaksın Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini değerlendiren Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın performansını yorumladı. Demirkol, bir futbolcunun önce saha içinde iyi bir profesyonel olması gerektiğini söyledi.