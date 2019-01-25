1 Ümraniyespor'dan F.Bahçe'yi kızdıran tezahürat Ümraniyespor taraftarları, Fenerbahçe'nin küme düşeceğini iddia ederek "Seneye görüşürüz" tezahüratları yaparken, sevinç sırasında Fenerbahçe stadında ışıklar kapatıldı

2 Ümraniyespor'un değeri Slimani'nin kazancından az Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası son 16 turunda elendiği Ümraniyespor'un piyasa değeri 3.5 milyon euro. Cezayirli forvet İslam Slimani ise sarı-lacivertli takımdan yıllık 4.2 milyon euro kazanıyor.

3 Fenerbahçe, Ümraniyespor'a elendi Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-0'ın rövanşında Ümraniyespor'a kendi evinde de 1-0 yenildi (toplamda 2-0) ve kupaya veda etti.

4 Eski kaleci Göksel Gencer evinde ölü bulundu Bir dönem Beşiktaş'ın kalesini koruyan Göksel Gencer'in evinde ölü bulunduğu kaydedildi.

5 Galatasaray Serdar Aziz'i bedavaya göndermeyecek Galatasaray Kulübü, Serdar Aziz'in bonservissiz olarak rakip takımlara satılacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

6 Emiliano Sala'yı arama çalışmaları durduruldu Üçüncü günün sonunda hiçbir ize rastlanmaması nedeniyle Emiliano Sala'yı taşıyan uçağı arama çalışmaları durduruldu

7 Maurizio Sarri: Eden Hazard lider bir futbolcu değil Chelsea Teknik Direktörü Maurizio Sarri, yıldız oyuncusu Eden Hazard'ın harika bir futbolcu olduğunu ancak liderlik özelliği bulunmadığını belirtti.

8 Akhisarspor hükmen mağlup sayıldı PFDK, Beşiktaş maçında kadrosunda fazla yabancı bulunduran Akhisarspor'un 3-0 hükmen mağlup sayılmasına karar verdi.

9 Ömer Faruk Beyaz'ı İngilizler istiyor İnigliz basını, Fenerbahçe’nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz’a Chelsea, ManU ve Manchester City gibi ekiplerin talip olduğunu yazdı.