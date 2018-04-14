Ümraniyespor'la Ankaragücü yenişemedi

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede 2. sırada bulunan Ümraniyespor sahasında, 3. sırada olan Ankaragücü'nü konuk etti.
RAKİBİNE VURDU KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 2. dakikasında konuk ekip Ankaragücü 1-0 öne geçti. Bu golden 20 dakika sonra Başkent ekibinde Putsila, kırmızı kart gördü. Ankaragücü'nün 10 kişi kalmasının ardından Ümraniyespor baskısını artırdı ancak ilk yarıda beraberlik golünü bulamadı.
ÜMRANİYE KIRMIZI GÖRDÜ BERABERLİĞİ YAKALADI
İkinci yarıya da etkili başlayan Ümraniyespor, sağlı sollu ataklarla rakibini bunalttı. Beraberliği arayan ev sahibi takım 76. dakikada kırmızı kart gördü. İbrahim Akdağ, rakibine yaptığı hareketlere ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Ümraniyespor aradığı golü 90+3. dakikada Rangelov'la buldu. Kaleciden seken topu tamamlayan Rangelov, takımına önemli bir puan kazandırdı.
1-1 sona eren mücadelenin ardından Ümraniyespor puanını 57'ye, Ankaragücü ise 56'ya çıkardı.
Zirveyi yakından ilgilendiren bu kritik mücadeleye, Ümraniyesporlu taraftarlar büyük ilgi gösterdi ve takımlarını yalnız bırakmadı.