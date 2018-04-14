1 Sivasspor-Fenerbahçe - CANLI SKOR Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.

2 Ümraniyespor'la Ankaragücü yenişemedi Ümraniyespor, Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Ankaragücü'yle karşılaştı. İki takımın da 10 kişi kaldığı mücadelede kazanan çıkmadı.

3 Trabzon'da maça çıkmayan 7 basketçi kovuldu Trabzonspor yönetimi, alacakları nedeniyle maça çıkmak istemeyen Harris, Vailiauskas, Zubcic, Eldridge, Obekpa, Green ve Heslip ile yollarını ayırdı.

4 Trabzon'u UÇK'ya şikayet eden Aykut davayı kazandı Trabzonspor yönetimi tarafından sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilen Aykut Demir UÇK'ya başvurmuştu. Kurul, Trabzon'un oyuncuya 5 milyon 542 bin TL ödemesine karar verdi.

5 Fenerbahçe'de İsla kadroya alınmadı Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Sivasspor maçı kadrosuna İsla ve Elif Elmas'ı dahil etmedi.

6 Faruk Süren: Adaylık için şartım var Galatasaray'ın eski başkanı Faruk Süren, seçimde adaylığını koyması için tüm camianın birleşmesi gerektiğini söyledi.

7 Fatih Terim ve Abdullah Avcı'nın planları Pazar akşamı oynanacak kritik maç öncesi Fatih Terim ve Abdullah Avcı taktiklerini hazırladı. Terim, Emre ve Adebayor'ya, Avcı ise Gomis'e özel önlem alacak.

8 Celta Vigo'dan Emre için G.Saray'a olumlu yanıt Celta Vigo yönetimi, beklentileri karşılayamayan Emre Mor'u sezon sonunda Galatasaray'a kiralık olarak göndermeyi düşünüyor.

9 Fenerbahçe'den gurbetçi harekatı Aziz Yıldırım, seçimi kazanması halinde alt yapıya yatırım yapmayı planlıyor. F.Bahçe'nin bazı genç gurbetçi futbolcularla prensipte anlaştığı belirtildi.