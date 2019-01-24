Ümraniyespor'un değeri Slimani'nin kazancından az

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'la eşleşti.

Sarı-lacivertliler oynadığı iki mücadelede de rakibine 1-0 mağlup oldu ve turnuvaya son 16 turunda veda etti.

LİGİN ARDINDAN KUPADAN DA OLDU

Süper Lig'de küme düşme hattının hemen üzerinde zor bir durumda olan Fenerbahçe, önümüzdeki yıl Avrupa'ya gidebilmek için elindeki diğer fırsat olan Türkiye Kupası'ndan da oldu.

ÜMRANİYE'NİN DEĞERİ SLİMANİ'NİN KAZANCINDAN AZ

Sarı-lacivertli takımı eleyen Ümraniyespor, Spor Toto Süper Lig'de mücadele ediyor ve piyasa değeri 3.5 milyon euro.

Ümraniyespor'un piyasa değeri Fenerbahçeli taraftarların sürekli eleştirdiği İslam Slimani'nin yıllık kazancından daha az. Cezayirli forvet İslam Slimani, sarı-lacivertli takımdan senelik 4.2 milyon euro net maaş alıyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin güncel piyasa değeri ise 68 milyon euro olarak biliniyor.

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