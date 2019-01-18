Ümraniyespor'un hocası: Motive etmeme gerek kalmadı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk karşılaşmasında Ümraniyespor, Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe karşısında kazandıkları için mutlu olduklarını ifade eden Ümraniyespor Teknik Direktörü Ahmet Taşyürek, "30 ile 45. dakikalarda rakibin üstünlüğü oldu. İkinci yarı kırmızı kart olunca bizim için daha rahat oldu. Fenerbahçe gibi bir takıma karşı aldığımız galibiyet mutluluk verici. Bu işin ikinci etabı da var. 48 saat sonra Altay ile lig maçımız var. Biz burada bunu unutup oraya bakıyoruz. Takımı bu maça motive ile ilgili bir şey yapmama gerek kalmadı. Sonuçta Fenerbahçe ile oynuyorsunuz. Tarihinizde ilk defa oynuyorsunuz, herkes hazır. Benim sıkıntım lig maçıyla ilgili. Pazartesi oynamamız gereken maç. Burası da bizim sahamız değil" ifadelerini kullandı.