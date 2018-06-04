Umtiti'den Barça'ya 5 yıllık imza

Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre Fransız Samuel Umtiti'nin 2021'e kadar olan sözleşmesinin 2022-2023 sezonuna kadar uzatılması için anlaşma sağlandı.

Umtiti'yi mevcut sözleşmesine ek 2 yıl daha takımda tutacak anlaşma yarın imzalanacak. İspanya basını, yeni sözleşmeyle Umtiti'nin 60 milyon Euro olan serbest kalma bedeli ile maaşının da artırıldığını yazdı.

Ayrıca, Premier Lig'den gelebilecek herhangi bir teklifin de önünün kesildiği ifade edildi. Umtiti, Barcelona'ya 2016'da 25 milyon Euro'ya Olympique Lyon'dan transfer olmuştu.