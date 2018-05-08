Ensonhaber.com'a dön

Umut Bozok: Bir gün G.Saray'da oynamak isterim

Bu sezon Fransa Ligi'ne yükselen Nimes takımında forma giyen milli futbolcu Umut Bozok, Galatasaray taraftarı olduğunu ifade etti.

Yorum Yap

Fransa'da bir TV kanalına açıklamalarda bulunan Umut, bir gün Galatasaray'da oynamak istediğini ifade etti.

"GALATASARAY TARAFTARIYIM"

'Türkiye’ye transfer olmayı düşünür müsünüz' sorusuna Umut, "Bugün için Türkiye Ligi'nin benim adıma doğru yer olduğunu düşünmüyorum. Bir gün yolum düşecek olursa eğer oynayacağım takımın taraftarı olduğum Galatasaray olacağını düşünüyorum. Kulübümle 2 yıllık sözleşmem bulunuyor. Şu anda burada mutluyum" şeklinde konuştu.

Umut Bozok'un en güzel golleri - İZLE

Milli takım hakkında da konuşan Umut, "Türkiye A Milli Takım'ı hocalarıyla bir bağım yok. Türkiye’nin benimle ilgilenmesi hoşuma gider lakin Ümit Milli hocalarını tanıyorum yalnızca aday kadroya alınmıştım birkaç kez fakat şimdilik bir ilgi yok, haliyle ben de sadece takımıma odaklanıyorum" diyerek sözlerini noktaladı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM