Umut Bozok: Galatasaray'dan başka tuttuğum takım yok

Fransa Ligi takımlarından Nimes forması giyen milli futbolcu Umut Bozok, Marsilya ile oynayacakları derbi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.
Marsilya maçının oldukça heyecanlı geçeceğini belirten Umut Bozok, "İlk hafta Angers'i deplasmanda 4-3 yendikten sonra tarftrlar, Marsilya maçını heyecanla bekliyor. Marsilya maçında tribünler mutlaka dolu olacaktır." dedi.
MARİSLYA DEĞİL G.SARAY TARAFTARIYIM
"Alt liglerde Consolat Marsilya'da forma giydin, Marsilya'ya taraftarı mısınız?" şeklinde soruya cevap veren Umut Bozok, "Galatasaray dışında herhangi bir kulübün taraftarı değilim. Marsilya, Monaco, Lyon ve PSG gibi iyi futbol oynayan takımlara hayranım. Marsilya'da forma giyen Valere Germain'i kendime örnek alıyorum ve oyun tarzını takdir ediyorum. Consolat Marsilya'da oynarken, Velodrome Stadı'nda çok fazla maç izledim, oradaki atmosfere hayran kaldım. Pazar günü Marsilya'ya karşı oynamak benim için büyük bir onur olacak." açıklamasını yaptı.