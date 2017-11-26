Umut Bozok'tan Galatasaray'a mesaj

Fransa 2. Ligi'nde geçtiğimiz gün Nimes'in Bourg en Bresse'yi 4-0 yendiği maçta bu sezonki 3. hat-trick'ine imza atan Umut Bozok, Galatasaray'a mesaj gönderdi.

"GÖNLÜM GALATASARAY'DA"

Radyoda canlı yayına konuk olan Umut, ''Gönlüm Galatasaray için atıyor. Fransa için konuşursam Lyon'u ve altyapı için yaptıklarını takdir ediyorum. İzlemesi çok güzel bir takım." ifadelerini kullandı.

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Milli takım hedefleri hakkında da konuşan Umut, ''Mücadeleci bir oyuncuyum. Fransa Milli Takımı'na kapıları kapatmıyorum. Fransızım ve henüz 21 yaşındayım. Ayrıca hala 21 yaş altı takımından da çağırılabilirim. Ben çalışmaya devam edeceğim'' dedi.

Yabancı fazlalığı nedeniyle gurbetçi transferine yönelen Galatasaray, bir süredir Umut Bozok ile ilgileniyor. 21 yaşındaki forvet bu sezon Nimes formasıyla 14 lig maçında 10 gole imza attı. Umut Bozok'un 2020 yılına kadar Nimes ile sözleşmesi bulunuyor.