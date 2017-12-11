Umut Bulut: Pozisyon penaltıydı

Spor Toto Süper Ligi'nin 15. haftasında Kayserispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

1-1 sona eren mücadelenin ardından en çok tartışılan konu, siyah-beyazlıların lehine verilen penaltı kararı oldu.

Birçok spor yorumcusu konu hakkında farklı görüşlere sahip olurken, penaltıya sebep olan Umut Bulut'tan bir itiraf geldi.

UMUT: POZİSYON PENALTI

Umut, "Penaltı pozisyonu ayağına çarpmışım. Maç sırasında penaltı olmadığını düşündüm ama sanırım herkes penaltı olduğunu söylüyor. Ben de penaltı olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



YORUMCULARIN GÖRÜŞLERİ

Rıdvan Dilmen: Umut, topa vururken Cenk'i de alıp götürüyor. Ben hakem olsam penaltıyı çakardım orada. Önce ayağı vurup mu topa vuruyor onu tartışmak gerekiyor. Topla karışık faul olduğu için pozisyon penaltı.

Mehmet Demirkol: Cenk önce topa vuruyorsa, pozisyon penaltıdır. Cenk vurmadan Umut vuruyorsa penaltı değildir. Bence ikincisi oldu pozisyonda. Ama çok hızlı oldu. Hakemi aldatabilir. Cenk’in yaptığı bir aldatma değil.

Ahmet Çakar: Beşiktaş'ın kazandığı penaltı yüzde 100 doğru.