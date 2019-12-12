Umut Bulut ve Şamil Çinaz idmana katıldı

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Fatih Terim'in aldırdığı futbolcular

21 Aralık 2017'de 4. kez Galatasaray'ın başına geçen Fatih Terim, o tarihten bu yana toplam 24 transfer yaptırdı. Terim'in buna rağmen ocak ayında da futbolcu istemesi taraftarın tepkisini çekti.