Umut Gündoğan U21 takımında 2 gol attı

Galatasaray'da U21 takımı ile maçlara çıkan 27 yaşındaki Umut Gündoğan, U21 Ligi'nde Kasımpaşa ile oynana maçta 2 gole imza attı.

U21 TAKIMIYLA 9. MAÇINA ÇIKTI

Galatasaray'da düzenli forma giyemeyen ve hep farklı takımlara kiralanan Umut Gündoğan, sezon başında kadro dışı kalırken, başka bir takıma da transfer olmamıştı.

Galatasaray U21 takımı ile mücadele eden Umut Gündoğan U21 Ligi'nde sarı-krımızılı takımın Kasımpaşa'yı yendiği maçta 2 gol attı. Galatasaray U21 takımı maçı 3-1 kazanırken Umut Gündoğan bu sezon U21 takımı ile 9. maçına çıkmış oldu.

1.8 MİLYON TL KAZANIYOR

27 yaşındaki oyuncu Galatasaray'a 2014 yılında Bucaspor'dan transfer edilmişti. Umut'un Galatasaray ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor. 27 yaşındaki oyuncunun sarı-kırmızılı kulüpten bu sezon için aldığı sabit ücret ise 1,800,000 TL.

Umut Gündoğan, Galatasaray A takımı ile sadece 6 maçta foprma şansı buldu.