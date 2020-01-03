Umut Meraş: Beşiktaş ile anlaşmıştım

Bursaspor'dan sezon başında Fransa Ligue 2 ekiplerinden Le Havre'ye transfer olan Umut Meraş, Beşiktaş ile de görüştüğünü söyledi.

"YENİ YÖNETİM BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞAMADI"

Bursaspor'da başkanın değişmesinin Beşiktaş'a transferini engellediğini kaydeden Umut, "Bursaspor'da oynarken, lig bittikten sonra menajer aracılığıyla Beşiktaş ile temasa geçildi. Oturduk, konuştuk, anlaştık, sonra Bursa'da başkanlık seçimi oldu. Seçim olunca transferim zora girdi, ben de yıprandığımı düşündüm burada. Yurt dışından da teklif geldi. Beşiktaş varken niye Le Havre diyorlar, dediğim gibi kariyer planlaması. Ben 2. Lig olarak görmüyorum, ben kendimi geliştirmeye gittim. Seçim sonrasında parasal anlamda Beşiktaş ile anlaşamadılar, benlik durum yok. Eski başkan ile anlaşıldı, 2 gün sonra yeni başkan geldi, oturdu, konuştu, maddi anlamda anlaşamadılar. Ben de beni yıpratacağını düşünerek, karar vermeliydim. Türkiye'den isteyen takımlar vardı ama ben böyle tercih ettim" dedi.

"İNGİLTERE'YE GİTMEK İSTİYORUM"

Hedefinin İngiltere'de oynamak olduğunu belirten 24 yaşındaki oyuncu, "İngiltere Le Havre'ye çok yakın, 3 saat. İngiltere'ye gitmek istiyorum, kendimi dagha iyi geliştireceğimi düşünüyorum. Sürekli İngiltere Ligi'ni izliyorum. Çağlar ve Cenk ağabey de orada. Hedeflerim arasında İngiltere Ligi var, inşallah sezon sonunda gideceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.