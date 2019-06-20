Umut Meraş Beşiktaş'ta

ITF tarafından Güney Afrika'da düzenlenen Soweto Açık Turnuvası'nda Türk sporcu tekler ve çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı

Galatasaray, bu sezon küme düşen Bursaspor'da forma giyen Yusuf Erdoğan'ı transfer etmek için girişimlere başladı.

Roma'nın Sırp sol beki Kolarov, Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Yerli kalitesini artırmak isteyen Galatasaray yönetimi, 31 yaşındaki futbolcu Adem Büyük'le her konuda anlaşmaya vardı.

1 Fikret Orman sevgilisiyle tatile çıktı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, transfer dönemi başlamadan önce sevgilisi Tuğba Coşkun’la tatile çıktı. İkili, sabah sporu yaparken Bodrum'da görüntülendi.

2 Gaziantep, Sneijder'i istiyor Süper Lig'in yeni ekibi Gazişehir Gaziantep, bonservisi elinde olan Sneijder'e teklif yaptı.

3 4 büyüklerin kombine bilet fiyatları Bu sezon Avrupa'da mücadele edemeyecek olan Fenerbahçe'nin kombine bilet fiyatları, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Galatasaray'ın neredeyse iki katı.

4 Rıza Çalımbay boşandı Rıza Çalımbay ile Leyla Çalımbay çiftinin 34 yıllık evliliği sona erdi. Çalımbay, eşinin futbolu çok sevdiği için kendisine zaman ayıramadığını ve bu yüzden boşandıklarını söyledi.

5 Fenerbahçe Konoplyanka'yla anlaştı Uzun süredir Valbuena'nın yerini doldurmak için oyuncu arayan Fenerbahçe yönetimi, Schalke 04 forması giyen Ukraynalı yıldız Konoplyanka'yla anlaşmaya vardı.

6 Ronaldo yardımseverliği babasından öğrendi İspanyol basınına konuşan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo "Ben, ihtiyacı olan insanlara ne kadar yardım edersem, Tanrı da bana o kadar yardım etti" dedi.

7 Galatasaray Banega transferinde sona yaklaştı Galatasaray, Ever Banega için Sevilla'ya 5 miyon euro teklif etti. İspanyol ekibi ise 6 milyon euro istiyor. Aradaki 1 milyon euroluk farkta anlaşma sağlanırsa, transfer kısa süre içerisinde bitecek.

8 Fenerbahçe, Murat Sağlam'ı transfer etti Trabzonspor için Türkiye'ye gelen Murat Sağlam, bordo-mavili takımla anlaşamadı. Sağlam, Fenerbahçe'ye 3+1 yıllık imza attı.

9 Çağlar Söyüncü aslan dövmesi yaptırdı Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, sırtına aslan dövmesi yaptırdı. 23 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'ı tuttuğu biliniyor.