Umut Meraş: Fransa'da durum kötüye gidiyor

Dünya genelince koronavirüs vakaları 650 bini, ölüm sayısı ise 30 bini geçmiş durumda.

Le Havre Kulübü’nde oynayan Umut Meraş koronavirüs sürecindeki gözlemlerini anlattı.

''TÜRKİYE GİBİ ÖNLEMLER ALMADILAR''

Fransa'nın önlemler almakta geciktiğini belirten Meraş, “Ben Türkiye’ye dönmeden önce Fransa’da insanlar hâlâ normal yaşantılarına devam ediyordu. Caddeler ve sokaklar kalabalıktı, maske ya da eldiven takan yoktu. Türkiye’deki gibi önlemler almadı insanlar ve şu anda İtalya gibi kötü bir tablo var orada” ifadelerini kullandı.

''DURUMUN GİTTİKÇE KÖTÜ BİR HAL ALDIĞINI SÖYLÜYORLAR''

Fransa'da yaşayan arkadaşlarının durumun gittikçe kötü bir hal aldığını söylediğini belirten Milli oyuncu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Arkadaşlarımla konuştuğumda durumun gittikçe kötü bir hal aldığını anlatıyorlar. Bizim insanlarımız koronavirüs konusunda daha bilinçli. Türkiye’ye döndükten sonra 14 gün karantinada kaldım. Geldiğimden beri markete bile gitmiyorum. Dikkat etmeye çalışıyoruz.''