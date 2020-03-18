Ensonhaber.com'a dön

Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un korona kararı

Fransa 2. Ligi takımlarından Le Havre'de forma giyen Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

| Haber Merkezi
Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un korona kararı
Yorum Yap

Koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Fransa'da top koşturan milli futbolcularımız, ailelerinin yanına dönüyor.

14 gün karantinada kalmayı kabul eden Umut Meraş ile Ertuğrul Ersoy'un, Le Havre kulübünden izin aldığı ve kısa sürede Türkiye'ye geleceği öğrenildi.

TÜRKİYE'DE ANTRENMAN YAPACAKLAR

Dışişleri Bakanlığı tarafından da oyunculara bilgilendirme yapıldığı ve her iki ismin de karantinada kalacaklarına dair garanti verdiği belirtildi.

Oyuncula,r çalışmalarını Türkiye’de bireysel olarak sürdürecek.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM