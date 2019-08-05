Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Umut Meraş için kapışıyor...
Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bek bölgesine Kolarov dışında yerli bir isim almak isteyen sarı-lacivertliler, futbolcunun Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeden bu işi bitirmek istiyor.
FENER'E DAHA YAKIN
Siyah-beyazlıların yaptığı vadeli 6 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak gönderme teklifine karşı, sarı-lacivertli ekibin oyuncunun kulübü Bursaspor'a peşin 1 milyon euro verdiği öğrenildi.
Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un, sıcak paraya olan ihtiyacı nedeniyle Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor.