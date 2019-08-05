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Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu

Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Umut Meraş için şimdi de Fenerbahçe devrede. Sarı-lacivertliler, Bursaspor'a 1 milyon euro teklif etti.

| Haber Merkezi
Umut Meraş'a Fenerbahçe de talip oldu
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Beşiktaş ile Fenerbahçe, Umut Meraş için kapışıyor...

Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlanmasının ardından sol bek bölgesine Kolarov dışında yerli bir isim almak isteyen sarı-lacivertliler, futbolcunun Beşiktaş'a transferi gerçekleşmeden bu işi bitirmek istiyor. 

FENER'E DAHA YAKIN

Siyah-beyazlıların yaptığı vadeli 6 milyon TL ve kaleci Utku Yuvakuran'ı kiralık olarak gönderme teklifine karşı, sarı-lacivertli ekibin oyuncunun kulübü Bursaspor'a peşin 1 milyon euro verdiği öğrenildi.

Önümüzdeki sezon TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’un, sıcak paraya olan ihtiyacı nedeniyle Fenerbahçe’nin teklifine olumlu yanıt vermesi bekleniyor. 



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