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Umut Nayir: Başımız sağ olsun

Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, Esad rejiminin Suriye'nin İdlib kentinde düzenlediği hava saldırısında şehit olan 33 askerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı.

| Haber Merkezi
Umut Nayir: Başımız sağ olsun
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İdlib'de şehit düşen askerlerimiz tüm ülkeyi yasa boğarken, başsağlığı mesajı yayınlayan futbolculardan biri de Umut Nayir oldu.

"AİLELERDEN BİR ÖMÜR SİLİNMİYOR"

Resmi hesabından bir tweet atan 26 yaşındaki futbolcu, "Şehit sayısı biz söylerken bir nefeste dilden çıkıyor da o acıyı yaşayan ailelerden bir ömür boyu izi silinmiyor.Gerçekten çok acı... Başımız sağ olsun..." dedi.

Diğer taraftan başta 4 büyükler olmak üzere bütün spor kulüpleri de gelen bu acı haber üzerine bir başsağlığı mesajı yayınladı.

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