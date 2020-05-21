Umut Nayir: Birine vursam büyük mevzu olabilirdi

Koronavirüs nedeniyle zamanının büyük çoğunluğunu evinde geçiren Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, kadın basketbol takımında forma giyen Bahar Çağlar ile beraber Instagram üzerinden bir canlı yayın yaptı.

Taraftarların sorularını yanıtlayan Umut Nayir, ''Sosyal izolasyon sürecinin başlarında zorlandım biraz. Depresif modda gezdim. Bir de antrenman nasıl yapayım. Çok mu yukleneyim, az mı yapayım, bunun da çatışmasını yaşadım. Yürütmesi zor bir süreçti.'' ifadelerini kullandı.

''BÜYÜK MEVZU OLABİLİR''

Öte yandan Türkiye'deki altyapı durumuna da değinen Umut Nayir, Enes Ünal örneğinde bulundu.

Siyah-beyazlı golcü, ''Enes Ünal'ın bir röportajını okudum, Kolarov ile bir mücadeleye girmiş, ikisi de birbirine vurmuş ama bir şey olmamış, idman devam etmiş. Bizde 17-18 yaşında bizim büyüklerden birine vursam, büyük mevzu olabilirdi. O psikolojide de değiliz. Vurmaktan kastım sakatlığa neden olmak değil ama işin içinde mücadele olduğu için, ondan kaçmamak lazım.'' şeklinde konuştu.