Umut Nayir: Duygusal ve mutluluk verici bir akşam

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Galatasaray'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ın galibiyet golünü atan Umut Nayir, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"BENİM İÇİN DUYGUYSAL BİR AKŞAM"

Nayir, "Benim için duygusal ve mutluluk verici bir akşam. Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de çıktım ve derbiye nasip oldu. Aynı zamanda derbide galibiyeti getiren golü atabilmek benim için çok özel bir durum. Takım olarak zor günlerden geçiyoruz. Motivasyon olarak derbiden bir çıkış noktası bekliyorduk, tam istediğimiz gibi oldu. Derbiyi kazandık diye kimse bize şampiyonluk hediye etmeyecek. Aynı coşkuyu, isteği önümüzdeki maçlarda da gösterip hak ettiğimiz şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"CANER ABİ ÖNE GEL DEDİ"

Golden önce Caner Erkin'le konuştuklarını kaydeden siyah-beyazlı futbolcu, "Caner abi ile yaklaşık 5 dakika önce konuşmuştuk. 'Öne orta yapacağım öne gel' dedi. O güzel ortaladı ben de güzel vurdum sonuç güzel gol oldu." dedi.

Öte yandan karikatürist Caner Demircan, Hukuk Fakültesi'nde okuyan Umut Nayir'le ilgili yaptığı çizim, sosyal medyada büyük ilgi gördü.