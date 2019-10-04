Umut Nayır: Konuşacak yüzümüz yok

Beşiktaş cephesinde üst üste alınan kötü sonuçların üzüntüsü yaşanıyor.

Ligde 6 maçta 5 puan toplayan ve 16. sırada yer alan siyah-beyazlılar, dün akşam Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçından da yenik ayrıldı.

RÖPORTAJ İSTEKLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ

Mücadelenin son dakikasında yediği golle 1 puandan olan Beşiktaş'ta futbolcular yıkıldı. Yaşanan büyük üzüntü mücadelenin ardından da devam etti.

Karşılaşmanın ardından futbolcular konuşmak istemezken, Umut Nayır'ın sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

Umut Nayır, Beşiktaş muhabirlerinin röportaj istekleri karşısında şöyle konuştu: "Yüzümüz mü var abi, şimdi konuşacak yüzümüz yok. Neyi konuşalım?"