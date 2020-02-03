Beşiktaş'ın genç golcüsü Umut Nayir, siyah-beyazlıların YouTube kanalında bilgisayar oyunu olan Football Manager 2020'yi oynadı.

Umut Nayir'in katıldığı programda eğlenceli anlar yaşandı.

KARİUS'U TAKIMDAN GÖNDERDİ

Umut Nayir'in oyun içerisinde Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un takımdan gönderilmesi sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi. Umut Nayir gülerek Karius'u takımdan gönderdi.

Umut Nayir'in Karius kararı güldürdü- İZLE

KARİUS ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Öte yandan Loris Karius bu sezon performansıyla en çok eleştirilen isimlerden biri oldu.

Alman kaleci Karius, Çaykur Rizespor deplasmanında bir kez daha siyah beyazlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Tecrübeli kaleci Göztepe deplasmanı öncesinde taraftarlardan tepki görmüştü.

Bir grup Beşiktaşlı Karius’u yuhalayarak, “Go home Karius” tezahüratları yapmıştı.

Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el sallamıştı.