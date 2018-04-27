Unai Emery ayrılığı duyurdu

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de beklenen oldu. Teknik direktör Unai Emery, Guingamp maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında sezon sonunda kulüpten ayrılacağını duyurdu.

Son 6 sezonda 5. kez şampiyon olan, Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon bir kez daha hüsran yaşadı. Devler Ligi'nde başarı isteyen PSG Yönetimi, Emery'nin yerine kimi takımın başına getireceği merak konusu.

İddialar arasında Chelsea'de koltuğu sallantıda olan Antonio Conte var. Ancak son dönemde Alman basınında sıkça yer alan haberlere göre Thomas Tuchel ile Paris ekibi 2 yıllık anlaşmaya vardı. PSG cephesinde açıklamanın Mayıs ayı sonunda yapılması bekleniyor.