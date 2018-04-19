Unai Emery: Ben hiçbir takımla görüşmedim

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Unai Emery, sezon sonunda gönderileceği ve Real Sociedad ile görüştüğü iddialarına cevap verdi.

HEDEFLERE ODANLANMIŞ DURUMDAYIM

Herhangi bir görüşme yapmadığını kaydeden Emery, "Ne ben, ne de benim adıma bir başkası, başka kulüple görüşmedi. Paris Saint-Germain'e ve elimizdeki hedeflere odaklanmış durumdayım. Bunu açıkça belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

PSG'de Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığın ardından Emery ile yolların ayrılacağı ve yeni teknik direktörün Thomas Tuchel olacağı kaydediliyor.