Unai Emery: Ospina takımdan ayrılabilir

Beşiktaş'ın kaleci transferi için bir numaralı adayı olan David Ospina için Arsenal teknik direktörü Unai Emery'den açıklama geldi.

OSPİNA TAKIMDAN AYRILABİLİR

Emery, Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilen Kolombiya kaleci hakkında ''Üç futbolcu kadrodan ayrılabilir. David Ospina, Joel Campbell ve Carl Jenkinson takımdan ayrılabilir. Diğer herkes takımda kalacak.'' diye konuştu.

İNGİLİZLER, ANLAŞMAYI DUYURMUŞTU

İngiliz SKY Sports, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'ın Ospina ile anlaştığını son dakika olarak duyurmuştu. Ospina, Bernd Leno'nun transfer edilmesiyle Arsenal'de 3. kaleci durumuna düşmüş ve yaz başında takımdan ayrılmak istediğini söylemişti.