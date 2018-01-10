Ünal Aysal: Ben Bodrum'a gittim Fatih hoca anlaşmış

TRT Spor'da programa katılan Ünal Aysal, başkanlık döneminde yaşanan Fatih Terim krizini anlattı. Aysal, aradaki sorunu çözüp Florya'dan ayrıldıktan sonra, Terim'in imza törenini televizyonda gördüğünü söyledi.





"DEMİRÖREN 4 MAÇI KABUL ETMEDİ"

İl kez anlattığını vurgulayan Aysal, "Bigbang gibi bir anda oldu. 2013 senesinde ben Florya'ya uğradım. Uçağı beklettim, Florya'ya uğrayacağım dedim hoca ile görüşmek için. Hocanın milli takıma gideceği yönünde duyumlar alıyordum. Başkan olarak ilgilenmezseniz görevinizi yapmıyorsunuz demektir. Hocam böyle şeyler var dedim. Milli görev, çok ısrar ediyorlar, bana ihtiyaçları var dedi. 4 maç için yardımcı olacağım, ben Galatasaraylıyım, Galatasaray'da kalacağım dedi. Hocanın yanında Demirören'i aradım. Hocamıza 4 maç için izin vereceğiz ama hoca bizde kalıyor dedim. Demirören bir şaşırdı, biz böyle anlaşmamıştık dedi. Hocamız 4 maç sizde para almadan çalışacak, size yardımcı olacak dedim. Yok o zaman, ben başkasına bakayım dedi ve telefonu kapattı" ifadelerini kullandı.

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"İMZA ATTIĞINI TELEVİZYONDA GÖRDÜM"

Telefon görüşmesinden sonra Florya'dan ayrılak Bodrum'a gittiğini belirten Ünal Aysal, "Televizyonu bir açtım, bakmadığım bir kanalda imza töreni vardı. Herkes kravatları takmış, güle oynaya imzalar atılıyor. Fatih hoca da orada. Dökümanlar nerede diye espriler yapıyor. Kulüp başkanı olsanız, o akşam uykunuz kaçmaz mı? İşte Fatih hoca ile aramızda yaşanan sorun bu. Bir daha da görüşmedik hocayla" şeklinde konuştu.



