Ünal Karaman 12 genç daha istedi

Bu sezon öze dönüş projesini müthiş uygulayan, hatta kadronun iskeletini altyapıdan çıkan oyuncular üzerine kuran Trabzonspor’da, teknik direktör Ünal Karaman yeni sezonda da aynı stratejiyi uygulamaya kararlı.

ALTYAPIYA İLGİSİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ekonomik sıkıntıları fırsata çevirip, altyapıdaki gençleri vitrine çıkartan Karaman, şimdiden yaz kampının planlarını yapmaya başladı. Bir yandan takıma ligde son 7 senenin en iyi performanslarından birini yaşatan Karaman, diğer yandan da altyapıya ilgisini sürdürüyor.

12 GENÇ DAHA İSTEDİ

Başarılı hoca, altyapı koordinatörü Hamit Cihan ile yaptığı son toplantıda, yaz kampına 12 yeni genç istedi, “Trabzon’un çocuklarına şans vermeye devam edeceğim” mesajını gönderdi.

U20, U19, U18 ve U17 takımlarından en az 12 genç futbolcuyu belirleyecek olan Hamit Cihan, isimler konusunda da önümüzdeki haftalarda tekrar Ünal hocayla görüşecek. Karaman, bu sezon başında kampa altyapıdan tam 17 oyuncu dahil etmişti. Son Antalya maçında gol atan 20 yaşındaki Murat Cem Akpınar, o gençlerden biri.