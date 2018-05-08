Ünal Karaman: Aykut Hoca öyle bir şey demez

Karabükspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, ligin 33. haftasında sahalarında oynayacakları Fenerbahçe maçına ilişkin, "Maça 0-0 başlayacağız ve inşallah iyi bir sonuç alma adına mücadele edeceğiz." dedi.

Oynadıkları maçlarda rakiplerin zorlandığına dikkati çeken Karaman, "Herkes yine alacağı sonucu alıp gidiyor. Zirve hesapları bizi ilgilendirmiyor. Bizim kendi adımıza hesaplarımız var." diye konuştu.

Rekabet ortamında birden çok forvete ihtiyacı olduğunu aktaran Ünal Karaman, "Biz var olan gücümüzle çıkacağız ama futbol her türlü şeye gebedir. 'Olmaz' diye bir şey yok. Maça teslim olmuş çıkmayacağız. Fenerbahçe maçına 0-0 başlayacağız ve inşallah iyi bir sonuç alma adına mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"AYKUT HOCA'NIN SÖYLEDİĞİNE İNANMIYORUM"

Bir gazetecinin, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Kardemir Karabükspor maçına 'averaj maçı' gözüyle baktığı yönünde haberlerin çıktığını belirtmesi üzerine Ünal Karaman, "Ben Aykut hocanın öyle bir ifade kullanacağını düşünmüyorum. Aykut hocanın nezaketini bilen bir insanım. Aykut hocanın nezaketiyle örtüşen bir söylem olduğunu düşünmüyorum. İçinde bulunduğumuz durum, şartlar, kadro yapımızın attığı gol sayısı, yediğimiz gol, bütün bunları alt alta, üst üste koyunca böyle bir denklem çıkmasını her futbol adamı bekleyebilir ama biz de diyoruz ki 'Biz teslim olan insanlar değiliz.' Mücadelemizi vereceğiz, samimi mücadelemizi verdikten sonra sonucu bekleyip göreceğiz ama öyle bir ifadenin Aykut hocanın sözü olduğuna ben inanmıyorum." şeklinde konuştu.