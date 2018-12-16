Ünal Karaman: Beşiktaş 1 puanı hak etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2-2 biten derbinin ardından açıklamalarda bulundu.

BURAYA GELEN MAÇI KAZANMALIYDIK

Sosa'nın sakatlığı üzerine değerlendirme yapan Karaman, "Bu haftaki maç için en büyük sıkıntının, Sosa, Yusuf ve Abdülkadir'in sakatlıkları olduğunu söyledim. Her şeye rağmen son dakikalara getirdiğimiz bir karşılaşma. Buraya kadar getirdikten sonra, bizim gibi kaliteli takımların bunu bitirmesi gerekiyor" dedi.

BEŞİKTAŞ PES ETMEDİ

Beşiktaş'ın 1 puanı hak ettiğini kaydeden teknik adam, "Beşiktaş takımını da tebrik ediyorum, pes etmediler. Taraftarların desteğiyle puanı kovaladılar. Hak ettikleri 1 puanı aldıklarını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

RAKİBİN ZAMAN GEÇİRMESİ NORMAL

Şenol Güneş'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Rakibin zaman geçirmeye oynaması normal, sonuçta onlar için deplasmanda alınan bir puan kazanç ama bizim için bir kayıp.

Kararlar maçtan önce verilir, maç içinde uygulanır. 3 gün önce kadroda olmayan oyuncular vardı. Neden kadroda yoklardı? Lens yoktu, Adriano yoktu. Soru işaretlerim vardı. İdman yapmadan, 2 gün önce yaptıkları idmanla sahaya sürmeniz gerekiyor. Başarılı olan var, başarısız olan var. Adriano oynamasına rağmen performans olarak altındaydı. Gökhan'ı hücumda kullanabilirdik. Bir de Ricardo ile oynamaya çalışıyorduk orta alanda. Caner sürekli pozisyona girdiği için, Güven'i aldık. Defansta rakibin çıktığı pozisyonda daha gayretli olsaydık farklı olurdu. Bana kalırsa defansta zorlandık. Onların kalecileri daha çok kurtardı"

TAKIMDAN GİDECEKLER VAR

"Pepe gitti zaten. Gidecekler, gelecekler ekonomik konular. Git deyince gitmiyor, al deyince alınmıyor. Ben sadece bilgiler verdim. Babel de Adriano da iyi oyuncular ama onların da kulüple ilgili konuları var. Şu mevki, bu mevki dediğinizde de bazen olmuyor. Basın toplantısını takımın dışına çok çıkarmak istemiyorum."