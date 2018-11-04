Ünal Karaman: Burak Yılmaz için vereceğiz

Bursaspor'la berabere kalan Trabzonspor'da yeni gündem Burak Yılmaz. Oyundan çıkarken ıslıklanan Burak Yılmaz'ın tepkileri Ünal Karaman'a soruldu.

"SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEDİ"

Burak Yılmaz'ın yaptığı hareketlere açıklık getiren Karaman, "Oyuncular sinir sistemi ile iş yapan insanlardır. Saha içinde zaman zaman sıkıntılar ve gerginlikler olabilir. Onu bir o şekilde anlayışla karşılayabilirim." dedi.

Takım sporu yaptıklarını hatırlatarak sözlerine devam eden Yılmaz, "Dolaysıyla bir tercihte bulunduk. Nasıl camiaya kaşı sorumluluklarım varsa onların da sorumlulukları var. Biz dahil oyuncu arkadaşlarına dahil taraftarlara karşı sorumluluklarına karşı sorumlukları var. Bu sorumluluğu yerine getirmemiştir. Doğru bir iş yapmamıştır. Tasvip etmiyorum. Kendisiyle konuşacağız." şeklinde konuştu.