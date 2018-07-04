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Ünal Karaman, Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak 3 Temmuz’u andı

Trabzonspor’da Teknik Direktör Ünal Karaman, Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz, 3 Temmuz’un yıldönümünde 2010-2011 sezonundaki kadronun önünde poz verdi.

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Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yayımlanan fotoğraflarda, Teknik Direktör Ünal Karaman, “Şanslıyım ki o duyguyu yaşayan ve hala taşıyan iki futbolcumla bugün yine yanyanayız. Yine, yeniden, bu defa farklı bir kadroyla aynı havayı yakalamak için hep beraber büyük çaba harcıyoruz” dedi.

"BU GERÇEĞİ KİMSE DEĞİŞTİREMEYECEK"

Kaptan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz ise, “Emek, yürek ve alınterimizin sonucunda tertemiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştık. Bu gerçeği hiç kimse değiştiremeyecek” dedi.

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