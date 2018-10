Ünal Karaman: Çay isterken yüzüne bakmaya utanıyorum

Trabzonspor Teknik direktörü Ünal Karaman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sabah antrenmanı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şartlar ne olursa olsun işini profesyonel yapan oyunculara ve teknik kadroya sahip olduklarını ifade eden Karaman, "Söyleyeceğim tek şu var ki; şartlar ne olursa olsun bizler işini profesyonelce yapan oyuncular ve teknik kadroyuz. Dolayısıyla hiç kimsenin Milli ara oldu diye konsantrasyonunu bozmaya hakkı ve şansı yok. Seyahatte yorulacaksa ona göre dinlenecek ve gelecek. Müsabakada oynamışsa dinlenmesini ekstra ve motivasyonunu üst düzeye çekmeye gayret gösterecek. Böyle bir ara bize ters geliyor.Oyuncularımızın biraz daha özverisine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"RAKİPLERDEN KORKUMUZ YOK, ENDİŞEMİZ KENDİMİZ"

Trabzonspor'un yapı olarak kendisini bulması gerektiğini belirten Karaman, "Basit bir istatistik olarak söyleyeyim; Biz Trabzonspor kadrosunun geneli ile bu yapı içerisinde elimizde bulduk. Bu yapı üzerinden saatlerce sizinle konuşabilir, tartışabilirim. Trabzonspor'un artık bir başkanlık kurulu, teknik kadrosu, futbolcusu yılların deneyiminden geçerek oluşmalı. Takım bir bütündür, başkanı, teknik kadrosu, basını bir bütündür. Hele ki bu şehir Trabzon'sa... Kılı kırk yararak oluşturmalı. Ben yarın olur olmam. Ama diyorum ki, Sayın Ahmet Ağaoğlu başkanlığında Trabzonspor çok önemli işler yapıyor. Ben ve bir çok oyuncu olmasa da bu anlayış içinde devam etmeli. Trabzon'u, şehri düşünen bir anlayış. Hoyratça davranan bir anlayış değil, daha yerli ve milli bir düşünceyle ciddi bir planlamanın içerisinde olan bir Trabzonspor gerçekle örtüşür. Hangi takımın ne oynadığı önemli değil, aslolan bizim oyun karakterimizin saha içerisinde takımımızın saha içinde nasıl vücut bulduğudur. Şu an için bizim için üzerinde durmamız gereken en önemli konu bu. Şunu net bir şekilde gördük ki, daha önce söylediğim, 'Her takım her takımı yenebilir' sözünden hareketle, yine söylüyorum herkes herkesi yenebilir. Kim işi sahiplenir, ciddi bir şekilde hazırlanırsa o sahadan muzaffer çıkacaktır. Bizim rakiplerden korkumuz yok, endişemiz kendimiz" diye konuştu.

"PERSONELİMDEN ÇAY İSTERKEN GÖZÜNE BAKAMIYORUM"

Taraftara 3 puan veremedikleri için üzüldüklerini anlatan Karaman, "Ben burada personelimden çay isterken gözünün içine bakamıyorum, onun utancını yaşıyorum. Bizim işimizde Allah'a şükür namusla ilgili olumsuz bir bakışımız söz konusu değil. Sadece gönül arzu ediyor ki bu kadar emeğin karşılığı olumlu sonuçlarla birlikte çıksın. Ama onla puan kaybediyorsa biz de kaybedebiliriz. Bizim harcadığımız kadar rakipler de emek harcıyor, onlar da gecelerini gündüzü katıyorlar, onlar da çalışıyorlar. Erzurumspor maçında takımın hocası 'Milli arayı iyi değerlendirdik, takım olarak çalışma imkanı bulduk, eksiklerimizi kapatma, birbirimizi tanıma noktası içerisinde zaman geçirdik' diyor. Biz o zamanı geçiremedik. Biz yorgunluk yaşadık, zihinsel yorgunluk olarak ona bazı şeyler ilave ettik. Dolayısıyla bu ne ilk ne de son kayıp olacak. Hataları en aza indirerek en azından kendimize yakışacak bir duruşla beraber şehrimize iyi hizmet etmek, iyi temsil etmek çabası içerisindeyiz. Bu da gücümüzün yetebildiği ana kadar. Yetemediği nokta içerisinde zaten mutlak sonu biliyorsunuz" diyerek açıklamalarını tamamladı.