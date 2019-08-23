Ünal Karaman: Daha farklı bir skorla kazanabilirdik

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AEK'yı 3-1 yenen Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman daha farklı skorla sahadan ayrılabileceklerini söyledi.

"YAZILAN BİR DESTAN YOK"

"Daha henüz yazılan bir destan yok. Biz doğru oynamaya çalışıyoruz. Ülkemize önemli bir avantajla dönüyoruz ama 2 ayaklı maçlarda hiçbir şey bitmiş değildir. Aynı disiplinle devam etmemiz gerekiyor."

"DAHA FARKLI KAZANABİLİRDİK"

"Son vuruşlarda, son paslarda dikkatli olabilsek daha farklı bir skor alabilirdik. Oyuncularım yoğun fikstürde yorulmalarına rağmen verdikleri mücadeleden ötürü memnunum. Önceden gol atıp da kaybettiğiniz, yenik durumdan kazandığınız maçlar olur. Önemli olan aynı disiplinle mücadele etmek. Trabzonspor taraftarları bizlere inanmaya devam etsinler. Düştüğümüz zamanlar olacak. Düşenin yanında olsunlar. Samimi desteklerine devam etsinler."