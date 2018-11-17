Ünal Karaman: Fenerbahçe bizden korksun

Ünal Karaman, dünkü idmanın ardından oyuncularıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

F.BAHÇE BİZDEN KORKSUN

Fenerbahçe maçı öncesinde öğrencilerini motive eden Karaman, "Rakibi değil, kendi yapabileceklerimizi düşünelim. Biz onlardan değil, onlar bizden korksun! Kendi oyunumuzu kabul ettireceğiz. Bunu yaptığımız zaman ciddi bir sorun yaşayacağımızı sanmıyorum. Evet, eksiklerimiz var ama oyunu kendi lehimize geliştirecek yeteneklere sahibiz. Sonuçta burada oynayan, kadroda olan herkes belli bir seviyenin üzerindedir. Bize lazım olan bu potansiyeli sahaya yansıtmak" ifadelerini kullandı.

Bordo-Mavili taraftarlardan 90 dakika boyunca destek beklediğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Taraftarımıza bu maçta büyük görev düşüyor. Onlar yanımızda olduğunda resmen fazla oynuyoruz. Bunu bir kez daha kanıtlamak için Fenerbahçe mücadelesi bizim için çok iyi bir fırsat olacaktır. Şu ana kadar bilet satışlarının da gayet iyi gittiğini duydum. Bu ilgi gerçekten bizi çok mutlu ediyor. Umarım taraftarlarımızın yüzlerini kara çıkarmayız" diye konuştu.

Bordo-mavililer, sahasında en son Fenerbahçe'yi 2010-2011 sezonunda 3-2 yenmiş.