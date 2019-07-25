Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde TSİ 19.00'da gerçekleştirilen antrenmanda hafif sakatlığı bulunan Novak yer almadı. Kuvvet çalışmalarının arından antrenmanın ikinci bölümünde pas ve orta-şut çalışmaları yapılırken, son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.

Ünal Karaman fırçaladı, Yusuf Yazıcı sitem etti

HOSSEINI TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Trabzonspor'da milli takım kampında sakatlandıktan sonra omuzundan ameliyat olan stoper oyuncusu Majid Hosseni de bugün takımla çalışmalara başladı. Avusturya kampının ilk günlerinde bireysel olarak çalışan İranlı futbolcu, bugün çift kale maçta da yer aldı.

AĞAOĞLU'NDAN EKUBAN ESPİRİSİ

Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda forma giydikleri için izinli olan Calep Ekuban'ın yarın kampa katılacağı belirtilirken, bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu da basın mensuplarına forvet transferine yönelik, "Forveti aldık. Bu gece yarısı Ekuban kampa geliyor. Adam kiralıktı, kadromuza kattık. Santrafor, santrafordur. Forvet transfer ettik" şeklinde espri yaptı. Bu arada yeni transfer Obi Mikel'in ise Trabzon'da takımla çalışmalara başlayacağı belirtildi.

KARAMAN'DAN FIRÇA, YUSUF'TAN SİTEM

Trabzonspor'un akşam çalışması tamamlandıktan sonra Yusuf Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu bazı genç futbolcu şut çalışması yaptı.

Yardımcı antrenörün yarın maçın bulunduğunu ve çalışmayı sonlandırmaları gerektiğini söylemesine rağmen oyuncular devam edince teknik direktör Ünal Karaman, bu kez futbolculara fırça attı.

Kaleci antrenörü Metin Aktaş'tan şut çalışması yapan oyunculara top atmamasını isteyen Karaman, daha sonra sahadan ayrıldı. Bunun üzerine futbolcular çalışmayı sonlandırırken, Yusuf Yazıcı da bu duruma sitem ederek, "Ekstra antrenman yapmazsak biz daha nasıl gelişeceğiz" şeklinde tepkisini dile getirdi.

AĞAOĞLU VE KARAMAN, BASIN BAYRAMINI KUTLADI

Bu arada Trabzonspor'da kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Ünal Karaman, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle Avusturya'da takımın kampını takip eden basın mensuplarının gününü kutlayarak çikolata ikramında bulundu. Ağaoğlu, antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara da çikolata ikram etti.

Trabzonspor, bugün TSİ 20.00'de Almanya'nın Hofenheim takımıyla Bad Wimsbach kasabasında karşı karşıya gelecek.