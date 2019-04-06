Ünal Karaman: Futbolun doğrularına inanarak kazandık

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile Antalyaspor karşılaştı. Müsabakayı Trabzonspor 4-1 kazandı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, "Kazandığımız için mutluyuz. Camiamıza hayırlı olsun. Bizim açımızdan lige verilen bu kadar aradan sonra oyuncularımın çoğunlukla futbolun doğrularını yapmaya çalıştığı bir müsabaka oldu" dedi.

"İLK YARI KISMİ BİR ŞOK YAŞADIK"

Maçta kaçırdıklarını pozisyonların olduğunu kaydeden Karaman, "İlk yarı özellikle yediğimiz gol ve devamında verdiğimiz bir pozisyon kısmi şok oluşturdu. Zaten iç sahada oynadığımız hemen hemen bütün rakipler benzer tarzda oyun anlayışında oynuyorlar. Kaçırdığımız pozisyonlar vardı. Futbolun doğrularına inanan maçı yaşayan oyuncu grubum vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"FUTBOLUN DOĞRULARINI YAPMAYA ÇALIŞAN BİR TAKIM OLDUK"

"Benzer sorunları hem iç saha hem deplasman takımları yaşayabilirler" diyen Karaman, "Maç geneline bakıldığında sezon başından beri süre gelen bir oyun anlayışımız var. Şartlar ne olursa olsun futbolun güzelliklerini saha içerisinde yapmaya çalışan bir takımız. Aksi bir durumu zaten beceremiyoruz. Bizim oyuncu karakterimiz farklı bir durumu ortaya koymaya müsait değil. Biz gol yediğimiz anda dahi herhangi rehavet değil maçı alırız güveninin vermiş olduğu topa sahip olarak futbolun doğrularını yapmaya çalışan bir takımdı. İlk yarı kısmi eksik olan bir şey vardı. Özellikle ikinci bölgede rakibin bize etkili pres yapıp top kazanmaya çalışarak onlarla üzerimize geleceğini düşünüyorduk. O bölgelerde biraz rakibe mesafeli olduk. İkinci yarı mesafeyi biraz daha daraltıp topun olduğu bölge içerisinde kaybedilen toplarda baskıyı yoğunlaştırınca bu pas trafiğine, tempoya hiçbir takım dayanamaz" diye konuştu.

"OYUNCULARIMIZ, ARTIK NE İSTEDİĞİMİZİ BİLİYOR"

Oyuncuların sezon başından beri ciddi mücadele verdiğini kaydeden Karaman, "Bir hazırlığımız vardı ama ekstra bir motivasyona gerek yok. Çünkü oyuncularımız sezon başından beri ciddi bir mücadele veriyor, duruş gösteriyorlar. Artık ne istediğimizin farkındalar. Ortaya böyle güzel bir oyun çıktı. Futbolu özlemiş, bizi yakından uzaktan destekleyen arkadaşlarımıza kaliteli bir oyunla ve skorla cevap verdiğimiz için şahsım adına çok memnunum" ifadelerini kullandı.