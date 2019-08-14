Ünal Karaman: Futbolun doğrularını yapacağız

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ünal Karaman, Sparta Prag maçı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İşte Ünal Karaman'ın o açıklamaları:

"BİZ FUTBOL OYNAYAN BİR TAKIMIZ"

"Futbolun doğrularını yapacağız. İnşallah bu bize sonuç olarak dönecek. Oyuncuları pozisyonel olarak değerlendirdiğinizde her bölgenin kendine ait görevleri var. Bu görevleri yaptığı süreçte sisteme takılmadan söylüyorum, oyun sistemini oyuncu karakterin belirler. Geçen seneden itibaren devam eden bir kadro bütünlüğünüz var. Biz bu oyun karakterimiz ve sistemimizden taviz veremeyiz. Yapmış olduğumuz transferler bize yeni oyun imkanları ve farklılıklar tanıdı. Bunlar bize avantajlar sağlayabilir. Biz futbol oynayan bir takımız. Hiçbir zaman bozan olmadık, yapıcı olmaya özen gösterdik."





"HİÇBİR ZAMAN BU MAÇI KAZANIRIZ DEMEM"

"Ben hiçbir zaman bir maça ‘Bu maçı kazanırım kardeşim’ diyerek çıktığımı hatırlamıyorum. Karşımda dünya karması da olsa iddialı bir şekilde maça çıkarım ama rakibimi yok sayarak maça çıkmadım. Bazen kağıt üstünde yazılanlarla saha içindekiler tutmayabilir. Ben ilk maçta ikinci periyotta dahil olmak üzere takımımızın arzu edilen seviyede olmadığını düşünüyorum."

"BİZDEN DAHA HAZIRLAR"

"İlk maçta takım ile doğru dürüst çalışmamış arkadaşlarımıza görev verdik. Tecrübesine ve yeteneğine güvendik. Belki yarın da kullanacağız. Sezon başları her zaman zordur. Belki de en güvendiğimiz futbolcuların ‘Hocam rahat ol’ mesajı. Yeni transferlerimizin de olumlu mesajları var. Endişe etmeyeceğiz, korkmayacağız ama taraftarımızın düşündüğü gibi de rahat davranmayacağız."

"Rakibimiz son maçını 4-3 kaybetti. Buna bakarak Prag takımı düşüşte diyebilirsiniz. Son maçta %60 topla oynama istatistikleri vardı. Mağlup olmasına rağmen form grafiği yükselen bir takım var, bizden daha hazırlar ama bu yarın onlar favori demek değil."