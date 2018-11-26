Ünal Karaman: Gençlerin oyununu abartmayın

Ünal Karaman, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettikleri maç sonrasında konuştu.

"HAK ETMEDİĞİMİZ MAÇLAR KAYBETTİK"

Karşılaşmayı değerlendiren Ünal Karaman, "Daha önce kaybettiğimiz müsabakalarda da, gerçekçi olarak konuşursak hak etmediğimiz mağlubiyetler var. Bugünkü gibi coşkulu oynamadık, onu kabul edebilirim. Başakşehir ligin ilk maçıydı, o ilk maçtı. Onun dışında puan kaybettiğimiz çok müsabakada kazanabilecek bir oyun vardı ortada. Arkadaşlarımız coşkuyu gösterdi, iyi mücadele etti. Daha farklı sonuçlanması gereken bir maçtı ama bize eziyet çektirecekler, yine acı çektirecekler. Yine de mücadeleleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Genç oyunculara önem verdiklerini belirten teknik adam, "Gelecekte uzun vadeli farklı planlamalar içinde fikrimizi söylüyoruz, tecrübeleri paylaşıyoruz. Biz oluruz, olmayız, Trabzonspor'un bir kültürü var. Onur da ilk geldiği dönemde milli takıma göndereceğiz demiştim. Uğurcan'ı da göndereceğiz. Abdülkadir ile Yusuf daha önce vitrine koyduğumuz oyunculardı. İnşallah üç yıl içerisinde takım iskeletinin omurgasını kendi oyuncularımızdan oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"BU YAŞLARDA FATİH İSTANBUL'U FETHEDİYORDU"

Genç futbolcuların oyununun abartılmaması gerektiğini söyleyen antrenör, "Fatih bu yaşlarda İstanbul'u fethediyordu. Görev verdik, görevlerini yerine getirdiler. Bunun için çalışıyorlar, Trabzonspor'dan eve ekmek götürüyorlar. Lütfen abartmayın, ayakları yere bassın" mesajını gönderdi.