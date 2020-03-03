Ünal Karaman imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, teknik direktör Ünal Karaman ile sözleşme imzaladı.

Karaman, Çaykur Didi Stadı'nda, Kulüp Başkanı Hasan Kartal'ın da katılımıyla düzenlenen törende, 1,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Hasan Kartal, törende yaptığı konuşmada, Ünal Karaman'ın kendilerini tercih etmesinden dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Karaman, ligde aşağıda ve yukarıda ciddi sıkıntılar olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti: "Biz her rakibe saygı duyarak işimizi yapacağız. Daha önce futbolculuk hayatımda küme düşme üzüntüsünü yaşadım. Oyuncularımızı bu sıkıntıya sokmadan iyi işler yapmalıyız. Bu ligde yaşamanın gayretinde olacağız. Gelecek sezonun planlamasını daha güçlü yapacağız. Bütün ve bir olursak aşamayacağımız hiçbir şey yok. Acıyı derinleştirmeye çalışırsak başarılı olamayız. Birbirimizi daha da güçlendirerek bu camianın hak ettiği başarıyı yakalayacağız."

"SAYGI DUYMALIYIZ"

Eksiklerine rağmen kendisini sahiplenen Rize şehrine teşekkür eden Karaman, "İnsanız, aciz yaratıklarız. Bir tek görevimiz var: İslam noktası içerisindeki yaşayışımızda Allah'a, ahlaki olarak birbirimize saygı duymalıyız. İsmail hoca ile buraya gelirken görüştüm, fikrini aldım. Çok iyi bir arkadaşım. Bugün ben, yarın başkası burada olacak. Bize ümidini bağlamış insanlarla güzel bağ oluşturma gayretindeyiz." diye konuştu.