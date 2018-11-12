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Ünal Karaman istifa etti yönetim kabul etmedi

5-0'lık Malatyaspor yenilgisi sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın istifa ettiği ortaya çıktı.

Ünal Karaman istifa etti yönetim kabul etmedi
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Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörlük görevine Ünal Karaman'ı getirmişti.

12 haftası geride kalan ligde istediği sonuçları alamayan bordo-mavili ekip, son olarak Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilmişti.

YÖNETİM KABUL ETMEDİ

TRT Spor'un haberine göre;  Beklentileri karşılayamayan teknik direktör Ünal Karaman, Malatya dönüşü Başkan Ağaoğlu'na görevi bırakmak istediğini söyledi.

Ancak bordo-mavili yönetimin Karaman'ın istifasını kabul etmediği öğrenildi.

Trabzonspor, milli maç arasının ardından sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

 

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