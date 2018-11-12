Ünal Karaman istifa etti yönetim kabul etmedi

Sezon başında başkanlık koltuğuna oturan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktörlük görevine Ünal Karaman'ı getirmişti.
12 haftası geride kalan ligde istediği sonuçları alamayan bordo-mavili ekip, son olarak Yeni Malatyaspor'a 5-0 yenilmişti.
YÖNETİM KABUL ETMEDİ
TRT Spor'un haberine göre; Beklentileri karşılayamayan teknik direktör Ünal Karaman, Malatya dönüşü Başkan Ağaoğlu'na görevi bırakmak istediğini söyledi.
Ancak bordo-mavili yönetimin Karaman'ın istifasını kabul etmediği öğrenildi.
Trabzonspor, milli maç arasının ardından sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.