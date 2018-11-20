Ünal Karaman: Kırılacak biri varsa o da benim

Ünal Karaman, Yeni Malatyaspor maçı sonrasında kadro dışı bırakılan Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konusuna değindi.

Karaman, konu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Onur Kıvrak ve Burak Yılmaz konusu gündem olmaya müsait konular. Uzun yıllarımı Trabzonspor'da geçirdim, beni tanıyacak kadar insanlara zaman vermişimdir diye düşünüyorum. Öncelikle kin ve intikam duygusu benden uzaktır. Bizim bu yapı içerisinde olmamız mümkün değil fakat hayata bakışımız da hep büyük bir ciddiyet içerisinde olmuştur. Annemiz, babamız bizi o kültürle büyüttüler. Elbette ki hayata dair bir duruşumuz var ama insanoğlu acizdir. Alacağımız her karar insana dair olmalı. Keşke olmasaydı, o söylemler ve eylemler yaşanmasaydı."





"ONUR VE BURAK'TA ÇOK EMEĞİM VAR"

Ünal Karaman, sadece Trabzonspor'da değil, temsil ettiği her kulübün menfaatleri için hamleler yaptığının altını çizerek, şöyle devam etti: "Onur ve Burak'ta çok emeğim var. Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a alınma noktasında katkım herkesten fazladır. Onur Kıvrak'ın, geldiğinde Manisa kulübüyle ödeme, gönderilme durumları varken kulüpte kalması noktasında ve gelişmelerinde ciddi katkılarım olduğunu düşünüyorum. Burada bir hayal kırıklığı ve küskünlük yaşayacaksak ağabeyleri olarak benim yaşamam lazım. Biz gönüllülük esaslı hizmet veriyoruz. Onun için bazen bizi büyütecek olan şeylerin, maddi ve dünyalık kazanımlar olmadığını görmemiz lazım. İleride, geriye hoş bir seda bırakacak bir gönül yaratmamışsanız, o gönüllerde geleceğe adım atmamışsanız başarılı olamamışsınızdır. Birçoğumuz orta ve fakir ailelerin çocuğuyduk. Maddi değerler bizim insani değerlerimizi kaybettirmemeli. Kırgınlık varsa ben bu kırgınlığı yürekten hissediyorum."