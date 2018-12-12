Ünal Karaman: Şampiyon yapmadan gitmem

Ünal Karaman, düzenlediği basın toplantısında şampiyonluk şanslarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Karaman'ın sözleri:

GENÇ FUTBOLCULARA BEN GÜVENMEYECEĞİM DE KİM GÜVENECEK?

"Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek? Biz de genç yaşlarda milli takım forması giydik. Bize güvenenleri mahcup etmemeye çalıştık. Bu arkadaşlara güvenmemek yeteneklerine haksızlık olur." "Bu arkadaşlar acıyı, sevinci yaşayacaklar. Kısmen ihaneti görecekler. Büyüyecekler. Genç takımlarımızda gördüğüm oyuncular var. Ama tesadüfen değil de plan program dahilinde yapılmış olsa bazı işler farklı şeyler konuşuyor olacaktık."

ŞAMPİYON YAPMADAN HİÇBİR YERE GİTMEYECEĞİM

'O sene bu sene' sözlerini benden asla duyamayacaksınız. Ancak Trabzonspor'u şampiyon yapmadan hiçbir yere gitmeyeceğim."

BURAK VE ONUR KONUSU

Karaman son olarak, "Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak ile düşünceniz nedir, takıma dönebilirler mi?" yönündeki soruya, "Devre arasında aramızdan ayrılan olabilir" yanıtını verdi.

