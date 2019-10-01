Ünal Karaman: Sıra Basel'e geldi

Karadeniz Fırtınası'nda camia 4 gollü Beşiktaş zaferini kutlarken teknik direktör Ünal Karaman için bu maç çoktan geride kaldı.

Başarılı çalıştırıcının aklında Basel ile oynanacak Avrupa Ligi gruplarındaki 2. mücadele var. Karaman "Beşiktaş maçı geride kaldı. Sıra Basel'e geldi. İşimizin çok zor olduğunu biliyorum ancak bu şehre ve ülkeye karşı sorumluluğumuz var. Basel birbirini tamamlayan, futbolun hem savunma hem hücum yönünü çok iyi oynayan bir takım. En iyi şekilde hazırlanacağız. En iyi sonucu almaya gayret göstereceğiz" ifadesini kullandı.

"FORVET HATTINDA DAHA FAZLA ROTASYON YAPMAMIZ LAZIM"

Ünal Karaman takımın son durumuyla ilgili bilgiler de paylaştı. Usta hoca "Sezon başından beri bazı oyunculara fazla yüklendik. Onlara haksızlık ettik ama maalesef şartlar böyle değişti. Rotasyonda çok fazla köklü kemik oyuncuları değiştirme şansımız olmadı. Onları dinlendiremedik. Bundan dolayı sıkıntımız var. Özellikle forvet hattında işimizin zor olduğunu biliyorum. Burada fazla rotasyon yapamıyoruz" dedi.

"SİZİNLE HER ZAMAN GURUR DUYDUM"

Ünal Karaman karşılaşma sonrasında soyunma odasında duygusal bir konuşma gerçekleştirdi: "Sizinle her zaman gurur duydum. Size inandım. Beşiktaş'ı yendik ama daha kazanmamız gereken çok maç var, başarmamız gereken çok şey var. Biz bir aileyiz ve başaracağız.