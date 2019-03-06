Ünal Karaman: Siz akıllısınız ben geri zekalıyım öyle mi

Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Karaman'ın sözleri:

TÜRK FUTBOLU İÇİN MÜCADELE EDİYORUM

"Bizim tek derdimiz Trabzonspor değil. Türk futbolu için de mücadele ediyoruz. Yönetiminizle birçok şeyi konuşsanız da iş dönüyor dolaşıyor bütçeye geliyor. Bu bütçe hesabı içerisinde geçmiş borçlarından ciddi şekilde arındırılmış bir kulübümüz var. Hala ciddi anlamda borçlarımız var."

"Açık olmak gerekirse geçmişin ağırlığını atmaya çalışıyoruz. Biz uzatalım uzatmayalım tarzında bir şey konuşmuyoruz. Biz sadece geleceği konuşuyoruz. Bu kulüpte devam eden bir teknik direktör sözleşmesi var ve önümüzde 10 maç var. Belki yarın da sözleşme uzatalım diyebilirler, belki sezon sonunu beklerler. Biz hiç gitmeyecekmişiz gibi çalışmaya devam edeceğiz ama elbette yarın gidecekmiş gibi de hazır olacağız. Zaten bizi tanıyanlar bilirler. O yüzden bir aceleye mahal yok."

HAMLE OYUNCUM YOK

"Ben işi biraz baştan alayım. Biz oyuncularla yaptığımız toplantılarda bazı şeyleri konuştuk ama siz hala Trabzonspor'un gücünün farkında değilsiniz. Maçlarda kadroya baktığımızda yapabileceğim hamle oyuncularını vicdanlı iseniz görebiliyorsunuz. Çok fazla hamle şansımız yok. Ligin en hamlesiz takımıyız."

BENİM EN İYİ YAPTIĞI İŞ BU

"Sizin bakış açınızda mazeret tarafı hep var. İşin sorumluluk tarafı çok farklı. Eğer oyuncu değiştirmeye kalırsa iş meydanı kimseye bırakmam. Bu benim en iyi yaptığım iş. Bir siz akıllısınız ben geri zekalıyım öyle mi? Ama yapacağınız hamlede mutlak bir değişiklik fark edeceksiniz ki bu hamleyi yapacaksınız. Trabzonspor gerçeğinden birçoğunuz uzak yaşıyorsunuz."