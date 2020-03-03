Ünal Karaman sözleşme için Rize gitti

Trabzonspor'dan alınan ağır yenilginin ardından İsmail Kartal, Çaykur Rizespor'dan istifa etmişti.
Çaykur Rizespor istifa sonrası yeni hocasını buldu.
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardıkları söyledi.
RİZE'DE SÖZLEŞME İMZALANACAK
Kartal, yaptığı açıklamada İsmail Kartal'ın görevi bırakmasının ardından İstanbul'da Ünal Karaman ile bir görüşme yaptıklarını belirtti.
Karaman ile prensipte anlaştıklarını ifade eden Kartal, detayların ardından bir aksilik çıkmaması halinde deneyimli teknik adamla Rize'de sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.
Karaman, Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamak üzere Rize'ye gitti. Karaman, bir grup Rizespor taraftarı ile fotoğraf çekildi.