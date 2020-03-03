Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Ünal Karaman sözleşme için Rize gitti Çaykur Rizespor ile prensipte anlaşan Ünal Karaman, sözleşmeyi imzalamak üzere Rize'ye ulaştı.

2 Başakşehir Gaziantep'i yenerek lider oldu Süper Lig'in 23. haftasında Başakşehir, Gaziantep'i 3-1 mağlup ederek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı ve liderlik koltuğunu geri aldı.

3 P. Cisse: Müslüman bir ülkede yaşadığım için mutluyum Alanyasporlu Papiss Cisse, kariyeri ve Türkiye'deki hayatıyla ilgili konuştu. Cisse, "Sokakta yürürken etrafımda aynı dine mensup kişilerin olması beni mutlu ediyor" dedi.

4 G.Saray'da Ömer Bayram ve Mariano'dan harika performans Sarı-kırmızılılarda Mariano ve Ömer Bayram, ligin ikinci yarısında yaptıkları asistlerle adeta yeniden doğdu. Cimbom, bu iki ismin gol pası verdiği tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı.

5 Boyd: Ayrılmayacağım Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı isimlerden Tyler Boyd, siyah-beyazlı kulüpteki geleceğiyle ilgili, "Beşiktaş'a katkı sağlama hayalim devam ediyor" dedi.

6 Ersun Yanal'dan Ali Koç'a: Önünüzü açıyorum Fenerbahçe'de, Ersun Yanal dönemi de bitti. Tecrübeli hoca, başkan Ali Koç’la görüşerek “Benim psikolojim artık kaldırmıyor, para da istemiyorum” dedi. Ali Koç da bu ayrılığa onay verdi.

7 Trabzonspor'da Daniel Sturridge ile yollar ayrıldı Trabzonspor, Daniel Sturridge'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Ayrıca İngiliz oyuncunun, ileriye dönük alacaklarından da vazgeçtiği bildirildi.

8 Boateng, Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' dedi Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng, Mario Balotelli'ye sosyal medya üzerinden "Beşiktaş'a gel" çağrısı yaptı, ancak İtalyan yıldız siyah-beyazlıların kendisini istemediğini söyledi.

9 Gignac'tan enfes gol Meksika ligi ekiplerinden Tigres'in formasını giyen André-Pierre Gignac, takımının UNAM Pumas'la oynadığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Ayrıca Gignac, karşılaşmayı da hat-trickle tamamladı.